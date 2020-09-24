Премьера фильма "Черная вдова" вновь отложена

Американская компания Walt Disney объявила, что вновь откладывает на более поздний срок премьеру фильма "Черная вдова" (Black Widow) режиссера Кейт Шортланд, выход которого был запланирован на 6 ноября.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Теперь премьера фильма назначена на 7 мая 2021 года. Причина повторного переноса премьеры не уточняется.

Изначально выход фильма планировался на 1 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 6 ноября.

В фильме "Черная вдова", основанном на комиксах Marvel, снялась Скарлетт Йоханссон, сыгравшая роль Наташи Романофф. В актерский состав также вошли Дэвид Харбор (Алексей - Красный Страж), Флоренс Пью (Елена) и Рэйчел Вайс (Мелина).