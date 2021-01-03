Певица Рилая представила композицию "Азербайджан", посвященную победе Азербайджана над армянским агрессивным режимом и восстановлению территориальной целостности после почти 30-летней оккупации, сообщает Trend. Проект представлен в виде аниме-иллюстраций. Композиция написана на слова Захры Бадалбейли и музыку Натальи Гончаровой в аранжировке Гасана Агаева (Dj Vebo). Автор иллюстраций - Вюсаля Зейналлы, видео - Элвин Юсифов, сценарий - Захра Бадалбейли, передает Day.Az.

"Карабахская Отечественная война подарила нам неимоверное счастье, каждый из нас гордится победой Азербайджана и освобождением наших исторических земель. В самое ближайшее время все освобожденные земли будут восстановлены и весь край вновь расцветет и превратится в рай! Мы чтим светлую память шехидов, преклоняемся перед их родителями и семьями! Восхищаемся героизмом наших доблестных солдат и офицеров! Карабах - это Азербайджан!", - отметила Рилая.