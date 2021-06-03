Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Российский актер Андрей Погребинский умер в возрасте 45 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Пятый канал.

Информацию о смерти Погребинского подтвердила мать актера. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

В фильмографии Андрея Погребинского насчитывается более полусотни работ. Он играл в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментозавры", "Дружина", "Ментовские войны-8", "Рюриковичи. История первой династии".

В феврале в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов, в том числе известный по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Актер скончался от затяжной болезни.