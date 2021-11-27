В Каире открылся международный кинофестиваль

Каирский международный кинофестиваль, который по многолетней традиции завершает культурный календарь года, открылся в пятницу в египетской столице. Киносмотр, считающийся одним из крупнейших в мире и наиболее авторитетным на Ближнем Востоке и в Африке, проходит уже в 43-й раз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В международной программе конкурса, жюри которого в этом году возглавляет прославленный режиссер Эмир Кустурица, представлены 14 фильмов, многие из которых станут мировой премьерой. Россия заявлена в конкурсе короткометражного кино, где зрители смогут увидеть две российские картины: "Над городом" Малики Мухамеджан совместного с Казахстаном производства, а также "И привет!" Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова.

В Каире также будут представлены еще три ленты из России, их покажут вне конкурса в отдельной рубрике "В центре внимания российского кинофестиваля". Это драма "Маша" Анастасии Пальчиковой, черно-белая картина "Совесть" Алексея Козлова и детектив Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария".

Всего в дни кинофестиваля, который продлится до 5 декабря, будет показано 98 фильмов из 63 стран мира, в том числе 76 полнометражных и 22 короткометражных. Как отмечают организаторы смотра, 27 картин станут мировой премьерой, 44 ленты будут впервые показаны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, еще для семи фильмов демонстрация в Каире станет первым международным показом.