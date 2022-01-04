Warner Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи

Американская звукозаписывающая компания Warner Music Group приобрела права на весь каталог песен британского рок-исполнителя Дэвида Боуи (1947-2016) за $250 млн. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, сделка касается издательских прав на все 26 студийных альбомов музыканта. "Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music (музыкальная издательская компания, входящая в структуру Warner Music Group - прим. ТАСС)", - заявил юрист Аллен Грубман, представляющий интересы наследников рок-певца.

Ранее американские исполнители Брюс Спрингстин и Боб Дилан также продали права на полный каталог своих песен крупнейшим мировым звукозаписывающим компаниям за $500 млн и $300 млн соответственно. Как подчеркнуло издание, высокая стоимость прав на композиции музыкантов объясняется тем, что они по-прежнему приносят большую прибыль, поскольку активно прослушиваются на стриминговых сервисах, проигрываются на радиостанциях и используются в фильмах и рекламных роликах.

Дэвид Боуи (настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс) - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе американской премии "Грэмми". Согласно опросу, проведенному вещательной корпорацией BBC, Боуи назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века". В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого он умер.