Мэттью Макконахи высказался о стрельбе в Техасе

Актер Мэттью Макконахи высказался в социальных сетях после стрельбы в Техасе, в ходе которой погиб 21 человек, включая 19 детей. Его слова цитирует TooFab, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Макконахи, американское сообщество провалилось в попытке нести ответственность за данные ему права. Нужно больше, чем выдохнуть, извиниться и принять эту трагическую реальность как статус кво. Действительно необходимо пристально посмотреть на себя и спросить: что нам ценно? Как справиться с проблемой? Какие маленькие жертвы принести сегодня ради здоровых, безопасных нации, государства, района завтра?" - рассуждает Макконахи, для которого штат Техас - родной.

Он назвал произошедшее бойней и высказался за ужесточение законов об обороте оружия.

Стрельба произошла в начальной школе в округе Ювалде, Техас. По данным губернатора региона Грега Эбботта, огонь по находившимся в учебном заведении открыл 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, который перед этим убил свою бабушку. Cреди пострадавших в результате атаки - двое полицейских, которые прибыли на место происшествия.