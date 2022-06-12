На концерте Билли Айлиш в Лондоне фанаты падали в обморок от жары

Певица Билли Айлиш была вынуждена приостановить свой концерт в Лондоне после того, как некоторые фанаты пострадали от жары. Согласно Deadline, несколько упавших в обморок зрителей рисковали быть раздавленными толпой. Обеспокоенная состоянием гостей певица остановила музыку и обратилась к залу:

"С вами все в порядке? Вижу, что люди падали в обморок, и их вытаскивали. Жарко, я знаю. Сделайте шаг назад, дайте всем немного места. Если кто-то выглядит немного одурманенным, скажите об этом кому-нибудь".

Через несколько минут Айлиш смогла возобновить выступление. Ранее она остановила шоу в Атланте, заметив, что у зрителя проблемы с дыханием, и попросила принести ему ингалятор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.