Вышел трейлер биографического фильма об Уитни Хьюстон

Вышел первый трейлер биографического фильма о покойной певице Уитни Хьюстон "Я хочу потанцевать с кем-нибудь". Ролик набрал более миллиона просмотров за несколько часов после публикации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В центре сюжета - развитие карьеры Уитни Хьюстон. Главную роль в байопике исполнила актриса Наоми Экки. Стэнли Туччи появится в фильме в роли легендарного продюсера Клайва Дэвиса, который обнаружил Хьюстон в ночном клубе Нью-Йорка.

Продюсером фильма выступил сам Дэвис, которому сейчас 90 лет. Режиссер фильма - Каси Леммонс, автор сценария - Энтони Маккартен ("Богемская рапсодия").

Уитни Хьюстон умерла в ванной в отеле "Беверли Хилтон" 11 февраля 2012 года.