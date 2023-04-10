Умер гитарист ABBA Лассе Велландер

Умер 70-летний гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Велландер с 1974 года принимал участие в записи всех альбомов шведского квартета и выступал с группой до ее распада в 1982 году. "С невыразимой грустью вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда", - рассказали родные.

По словам членов семьи Велландера, недавно стало известно о том, что у музыканта быстро развивается онкологическое заболевание. Смерть наступила 7 апреля в кругу семьи.