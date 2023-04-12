Звезда «Матрицы» и «Властелина колец» снимется в четвертом сезоне «Медленных лошадей»

Британо-австралийский актер Хьюго Уивинг, известный по франшизам "Матрица" и "Властелин колец", присоединился к касту четвертого сезона шпионского сериала "Медленные лошади" с Гэри Олдменом в главной роли.

Как передает Day.Az, об этом пишет Deadline со ссылкой на пресс-релиз стриминга Apple TV+.

Также в четвертом сезоне снимаются Джоанна Скэнлэн ("Скандальный дневник"), Рут Брэдли ("Люди"), Том Брук ("Империя света") и Джеймс Каллис ("Звездный крейсер "Галактика"). Как отмечает издание, съемки новых эпизодов уже стартовали в Лондоне.

Стриминг Apple TV+ продлил "Медленных лошадей" сразу на третий и четвертый сезон еще до премьеры второго в декабре 2022 года. В центре сюжета шоу - сотрудники отдела MI5, неофициально прозванного "Слау-хаус" и служащего своеобразным чистилищем для провинившихся агентов.