Леонардо Ди Каприо сыграет одну из главных ролей в новом фильме Андерсона

Актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в новом фильме Пола Андерсона. Об этом пишет Deadline со ссылкой на собственных информаторов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, Андерсон уже написал сценарий для будущего проекта, режиссерское кресло с ним поделят Сара Мерфи и Адам Соннер. Производство фильма, который еще не получил название, начнется в Калифорнии в 2024 году. Помимо Ди Каприо, ведущие роли в проекте сыграют Шон Пенн и Регина Холл.

Незадолго до этого сообщалось, что на ведущую роль в фильме о Супергерл претендуют сразу три артистки: Милли Олкок, Мэг Доннелли и Эмилия Джонс. По данным СМИ, шоураннеры сначала проведут кастинг, прежде чем окончательно утвердить одну из актрис на роль Супергерл. Deadline предполагает, что пробы пройдут в течение месяца. При этом отмечается, что глава DC Studios Джеймс Ганн принимает участие в отборе актрис, так как Супергерл наверняка получит камео в других проектах студии. Поиски режиссера для "Супергерл" продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!