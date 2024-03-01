Угол обзора 270 градусов: долгожданная "Дюна 2" в Баку

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall, прошел предпремьерный показ эпического научно-фантастического фильма "Дюна 2" компании Warner Bros, сообщает Day.Az.

Мероприятие посетили народная артистка Азербайджана Гамида Омарова, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев, популярные исполнители Замиг Гусейнов, Азад Шабанов и другие звезды шоу бизнеса, блогеры, руководители и представители крупных организаций, представители СМИ.

После развлекательной программы состоялся просмотр фильма с уникальной технологией ScreenX, разработчиками которой является южнокорейская компания CJ 4DPLEX.

ScreenX - это абсолютно новая супертехнология, позволяющая наслаждаться фильмом с углом обзора 270 градусов. В зале кинотеатра установлено три проектора и два дополнительных боковых экрана. Основные сцены фильма показывают на главном экране, а боковые увеличивают композицию кадра. Такое расширенное пространство позволяет зрителю оказаться "внутри" фильма, создавая при этом новые ощущения.

"Дюна 2" - это продолжение фильма 2021 года. Сюжет основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Режиссер фильма - Дени Вильнёв.

Во втором фильме остались почти все главные герои первой части "Дюны", а также появятся новые персонажи, очень важные для развития сюжета.

В фильме снялись - Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Дэйв Батиста, Остин Батлер, Флоренс Пью, Лея Сейду, Кристофер Уокен и другие актеры.

Сюжет фильма: Пол Атрейдес объединится с народом фрименов и возглавит восстание против Шаддама - падишаха-императора и главы Дома Коррино. Таким образом главный герой хочет отомстить за гибель семьи.

С 29 февраля все желающие могут посмотреть один из самых ожидаемых фильмов 2024 года в сети кинотеатров CineMastercard. Также, "Дюна 2" можно посмотреть в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.

Фильм представлен на трех языках: русском, английском и турецком.

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