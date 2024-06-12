Солист группы «Иванушки International» вспомнил, как к нему в квартиру проникла фанатка

Участники группы "Иванушки International" рассказали в беседе с изданием "Страсти", как их преследовали фанатки, передает Day.Az.

Певец Кирилл Туриченко вспомнил, как одна из поклонниц проникла в его квартиру. Девушка слезла с крыши с помощью троса, чтобы пробраться в жилье кумира. Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что любовь некоторых фанаток была "безграничная, безрассудная и умопомрачительная".

Григорьев-Апполонов рассказал, как около 20 поклонниц стояли только на лестничной клетке перед дверью его квартиры.

"И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня: банды, касты, самые крутые на моей лестничной клетке. В подъезд даже не зайдешь, если ты из другого города", - поделился исполнитель.

Григорьев-Апполонов добавил, что в конце 90-х у него в подъезде проводили экскурсии. По словам артиста, к его дому приезжали школьные классы из разных городов России. Артист отметил, что даже не мог вызвать такси без внимания фанаток. Его могли окружить около 50 поклонниц.

При этом Кирилл Андреев уточнил, что не сталкивался с повсеместным преследованием от фанаток.

"Меня никто не узнавал", - признался Андреев.

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