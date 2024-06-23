Джуд Лоу описал перемены во внешности словами «обрюзг и облысел»

Британский актер театра и кино Джуд Лоу описал перемены в своей внешности словами "обрюзг и облысел". Как передает Day.Az, интервью с ним публикует журнал DuJour.

51-летний артист, известный своим амплуа сердцееда, отметил, что в последнее время ему удается играть персонажей, от которых не требуется внешней привлекательности. Среди них, например, Капитан Крюк из фильма "Питер Пэн и Венди" и король Генрих VIII из ленты "Подстрекательница". При этом Лоу назвал подобный опыт приятным.

Актер заявил, что в молодости противился ролям красивых мужчин, о чем в настоящий момент сожалеет. "Когда мне было чуть за 20, я пытался играть, идя вразрез со своей внешностью, а теперь, когда обрюзг и облысел, я жалею, что не пользовался ею", - указал собеседник издания.

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