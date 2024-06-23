61-летняя Деми Мур вышла в свет в дорогущем наряде

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей. Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует Daily Mail.

61-летняя звезда фильма "Привидение" посетила в Нью-Йорке премьеру ленты Brats, где исполнила одну из ролей. Для мероприятия она выбрала белый костюм, состоявший из жилета без рукавов и удлиненных брюк с широкими штанинами итальянского бренда Schiaparelli. Оба предмета гардероба украшены золотистой фурнитурой.

Кроме того, знаменитость надела кроссовки упомянутой марки, золотистые носы которых выполнены в форме пальцев ног. Известно, что общая сумма продемонстрированных ею вещей составила 5422 фунта.

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Кроме того, знаменитость надела кроссовки упомянутой марки, золотистые носы которых выполнены в форме пальцев ног. Известно, что общая сумма продемонстрированных ею вещей составила 5422 фунта