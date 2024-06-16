В сети обсуждают внешность Анджелины Джоли на новых фото: «Я не узнал ее!»

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику вместе со своей дочерью Вивьен. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

49-летнюю Анджелину Джоли и 15-летнюю Вивьен подловили папарацци 14 июня в аэропорту Нью-Йорка. Актриса надела белую майку, черный жакет, юбку-миди, высокие кожаные сапоги на каблуках, серьги и солнцезащитные очки. Дочь знаменитости вышла на публику в бежевой футболке и серых джинсах.

Читатели Daily Mail обратили внимание на лицо Анджелины Джоли. Некоторые интернет-пользователи считают, что актриса сделала пластическую операцию.

"Она изменила подбородок?", "Что она с собой сделала? Я не узнал ее!", "Она плохо стареет", "Ее подбородок выглядит иначе, это непривлекательно!" - писали в комментариях.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

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