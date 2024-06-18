Джастина Тимберлейка арестовали

За вождение в состоянии алкогольного опьянения в Нью-Йорке задержан американский певец Джастин Тимберлейк. Как передает Day.Az, об этом сообщили Associated Press и ABC News со ссылкой на заявление местной полиции.

Издания отмечают, что инцидент произошел в Саг-Харборе на востоке Лонг-Айленда. Источник ABC News уточнил, что сегодня, 18 июня, артисту предъявят обвинение. Детали расследования он не раскрыл. Джастин Тимберлейк стал известен в качестве солиста бой-бэнда 'N Sync. За свои сольные работы он получил девять премий "Грэмми" и четыре "Эмми".

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