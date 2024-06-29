Онкобольная звезда «Зачарованных» раскрыла детали развода

Онкобольная звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти раскрыла детали развода с мужем. Слова из поданного ею иска приводит People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доэрти заявила, что ее супруг Курт Исваринко не соглашается расторгать с ней брак из-за нежелания платить алименты около 15,5 тысяч долларов в месяц. Актриса утверждает, что из-за отсутствия работы скоро лишится медстраховки и средств к существованию. "Он ждет, пока меня не станет до того, как ему назначат алименты на мое содержание. В это же время он продолжает жить своей жизнью и уклоняться от своих обязанностей перед умирающей женой", - пожаловалась 53-летняя звезда.

Адвокат Исваринко Кэтрин Хирсима заявила, что мужчина предлагал супруге сделку в октябре 2023 года, однако она ответила отказом. "Курт не просто ждет. Он хочет лучшего для Шеннен и хочет, чтобы они оставили это дело позади и пошли вперед", - пояснила она.

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