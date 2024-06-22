Мадонна продолжает удивлять новыми образами в загадочной фотосессии

Известная американская певица Мадонна не перестает радовать фанатов новыми снимками.

На этот раз 65 летняя певица снялась в загадочной фотосессии.

@celebrinews

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