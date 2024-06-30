Стало известно, сколько весит Анджелина Джоли
Голливудская актриса Анджелина Джоли довольна своей фигурой. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Анджелина Джоли знает о том, что она выглядит слишком худой. Тем не менее актриса не собирается менять свое тело, потому что ее все устраивает. По словам источника, когда знаменитость надевает откровенный наряд, она всегда готова к тому, что ее будут обсуждать и осуждать.
"Энджи любит свое тело и то, как она выглядит, и ей нравится выставлять это напоказ", - заявил инсайдер.
Источник добавил, что Анджелина Джоли весит около 44 килограммов.
У актрисы есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Бывшие супруги долгое время делили имущество.
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