https://news.day.az/showbiz/1671262.html Николь Кидман и Наоми Уоттс осудили за появление на показе Balenciaga - ФОТО
Николь Кидман и Наоми Уоттс осудили за появление на показе Balenciaga - ФОТО
В сети осудили Николь Кидман и Наоми Уоттс за появление с детьми на показе Balenciaga после скандала вокруг бренда.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Актрисы столкнулись с осуждением после того, как посетили показ Balenciaga в Париже вместе со своими несовершеннолетними детьми. Пользователи вспомнили о скандале с обвинениями бренда в "пропаганде педофилии", который разгорелся в 2022 году.
Николь появилась на показе с 15-летней дочерью Сандэй, а Наоми пришла с 15-летним сыном Каем. Оба ребёнка были одеты в тотал-луки Balenciaga.
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