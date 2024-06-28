Николь Кидман и Наоми Уоттс осудили за появление на показе Balenciaga

В сети осудили Николь Кидман и Наоми Уоттс за появление с детьми на показе Balenciaga после скандала вокруг бренда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Актрисы столкнулись с осуждением после того, как посетили показ Balenciaga в Париже вместе со своими несовершеннолетними детьми. Пользователи вспомнили о скандале с обвинениями бренда в "пропаганде педофилии", который разгорелся в 2022 году.

Николь появилась на показе с 15-летней дочерью Сандэй, а Наоми пришла с 15-летним сыном Каем. Оба ребёнка были одеты в тотал-луки Balenciaga.

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