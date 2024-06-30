Селин Дион рассказала об умении носить обувь любого размера

Канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион рассказала об умении носить понравившуюся обувь любого размера. Об этом она рассказала в своем фильме под названием I am: Celine Dion ("Я: Селин Дион"), вышедшем на стриминговом сервисе Amazon Prime Video, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

56-летняя знаменитость рассказала, что испытывает большую любовь к обуви. Вследствие этого, по словам звезды, если в магазине нет нужного ей размера изделий, она покупает любой имеющийся и учится в нем ходить.

"Каждый раз, когда я шла в магазин и мне нравились эти туфли, я говорила, что заставлю их удачно сидеть на мне и буду ходить именно в них. Обувь нужна мне, а не я ей. Я работала с изделиями так, чтобы ходить в них. Потому что я люблю этот элемент одежды", - заключила она.

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