https://news.day.az/showbiz/1672094.html Джастин Тимберлейк высмеял свои проблемы с законом
Джастин Тимберлейк высмеял свои проблемы с законом
Американский певец Джастин Тимберлейк во время одного из концертов пошутил про свои проблемы с законом. Как передает Day.Az, об этом пишет Page Six.
"Итак, есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто водит машину и... нет, я шучу", - сказал артист, общаясь с толпой зрителей во время выступления. После того, как зал разразился смехом, певец продолжил: "Есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто впервые на нашем шоу?".
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