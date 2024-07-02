Джастин Тимберлейк высмеял свои проблемы с законом

Американский певец Джастин Тимберлейк во время одного из концертов пошутил про свои проблемы с законом. Как передает Day.Az, об этом пишет Page Six.

"Итак, есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто водит машину и... нет, я шучу", - сказал артист, общаясь с толпой зрителей во время выступления. После того, как зал разразился смехом, певец продолжил: "Есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто впервые на нашем шоу?".

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