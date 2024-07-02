Не выпускал из дома: отец Майли Сайрус скандально разводится

36-летняя певица Firerose (урожденная Джоанна Роуз Ходжес) рассказала о своих прошлых отношениях с Билли Рэем Сайрусом, 62, и призналась, что у него были "строгие правила" для нее, когда они были вместе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Page Six.

Третья жена отца Майли Сайрус сказала, что музыкант постоянно кричал на нее и заставлял ее чувствовать себя "узником" в их доме в Теннесси во время их брака.

Австралийская певица также заявила, что Сайрус был "злым человеком". Они были вместе в течение двух лет, и в течение семи месяцев были женаты.

После того, как отец Майли Сайрус заявил, что она "физически, эмоционально и вербально оскорбила его", Firerose утверждала, что он "изолировал" ее от друзей и семьи и пытался ее контролировать.

"У Билли были очень строгие правила. У меня не было машины. Мне разрешали ходить только к местному мануальному терапевту и разрешали раз в месяц делать себе ногти", - призналась артистка.

Она добавила, что боялась уйти. К тому же, друзьям и родным Firerose не позволяли ее навещать дома.

"Если мне нужно было отправить смс, я должна была прочитать его ему для разрешения. То же самое было с электронной почтой", - отметила третья жена Билли Рэя Сайруса.

Между тем сам музыкант отрицал обвинения в насилии по отношению к певице и утверждал, что Firerose "искала его деньги и жестоко обращалась с ним".

Он также отрицал, что "бросил ее" 23 мая, когда подал на развод, и в день, когда была назначена ее двойная мастэктомия.

Еще 12 апреля 2024 года пара праздновала 6 месяцев супружеской жизни.

"6 месяцев назад я вышла за этого мужчину. Жизнь не всегда легкая... но это точно помогает, когда твой муж также твой лучший друг. Спасибо, Господи", - писала Firerose.

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