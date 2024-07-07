Стало известно, почему Джастин Тимберлейк не бросил пить после ареста

Певец Джастин Тимберлейк не стал отказываться от алкоголя после ареста за вождение в нетрезвом виде. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал In Touch Weekly.

Инсайдер издания заявил, что близкие Джастина Тимберлейка не обращают внимание на его зависимость и не говорят ему о том, что с ней нужно бороться, поэтому певец продолжает пить спиртные напитки.

"Проблема всегда была в том, что он живет в вакууме. Тот факт, что его мать относилась к нему в детстве как к маленькому принцу, определяет и его взрослую жизнь. По этой причине его не мучала совесть после ареста", - заявил инсайдер.

Источник также добавил, что жена Джастина Тимберлейка также не может на него повлиять, несмотря на то, что они уже 12 лет живут в браке.

"Вы хотите, чтобы Джессика вмешалась и стала той, кто вразумит Джастина? Однако она по-прежнему такая же фанатка, как и все остальные в его окружении", - объяснил информатор.

По словам инсайдера, друзья Джастина Тимберлейка не могут сказать ему "суровую правду", когда речь заходит о его песнях, образе жизни, выступлениях и прическе.

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