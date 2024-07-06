В честь Тейлор Свифт переименуют город

Немецкий город Гельзенкирхен обретет новое название Свифткирхен в честь Тейлор Свифт.

Об этом пишет People.

2 июля мэр города Карин Велге одобрила временное переименование накануне трех шоу звезды Eras Tour, которые состоятся 17, 18 и 19 июля.

Эту идею предложила фанатка Алешани Вестхофф, подготовившая соответствующую петицию.

"Это отличная идея временно переименовать Гельзенкирхен в Свифткирхен", - ответила Велге.

Маркус Швардтманн, руководитель отдела по связям с общественностью Гельзенкирхена, также подтвердил, что город "в ближайшие дни установит много других знаков в многолюдных местах города".

"Как глава города я, конечно, очень рада, что Тейлор Свифт, сейчас самая успешная певица в мире, будет трижды выступать в Гельзенкирхене, поэтому к нашему городу снова будет привлечено международное внимание", - поделилась Велге.

Вместе со сменой названия в городе произойдут другие изменения, вдохновленные Свифт, в частности "трамвай Taylor Swift" от Bogestra - местного общественного транспорта в городе - и камень, который будет добавлен на городской Аллее Славы. Ближе к дате шоу также состоится "большая вечеринка Тейлор Свифт под открытым небом".