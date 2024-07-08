Мадонна показала сразу трех подросших детей

Американская поп-звезда Мадонна показала, как с друзьями и семьей отпраздновала День независимости США.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, на днях дева организовала вечеринку в клубе Нью-Йорка, где не только отпраздновала национальный праздник, но и годовщину с момента своего выздоровления. Как известно, в прошлом году она перенесла тяжелую бактериальную болезнь и долгое время находилась в больнице. Двойной праздник Мадонна встретила в пикантном красном костюме, который дополнила кожаными перчатками и украшениями. Вместе с ней поразвлекались несколько молодых людей. В частности, фотограф Стивен Мейзело, дизайнер Луар Рауль Лопес и еще один загадочный парень.

Более того, на вечеринку звездная мама пригласила также своих приемных детей. Так, среди гостей можно было заметить Дэвида Банду и дочерей-близнецов Эстер и Стеллу Чикконе. Остальных троих своих потомков артистка не показывала.

"Год назад в этот день я только что вернулась домой из больницы после перенесенной тяжелой болезни. Тогда я едва могла стоять на заднем дворе держа один бенгальский огонек. Впрочем, я чудом поправилась и провела чудесный год. Спасибо тебе, Боже. Жизнь невероятная", - подписала кадры в фотоблоге поп-дива.

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