Брэд Питт и Инес де Рамон впервые официально появились на публике вместе

60-летний американский актер Брэд Питт прибыл на Гран-при Великобритании в Сильверстоун со своей девушкой Инес де Рамон, 31.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Инес была в светло-голубом платье и ботинках, а Брэд выделялся из толпы в желтом жакете, светлых брюках и шляпе. Избранница голливудского актера также носила лаконичную сумку и темные очки. Это первое официальное появление пары на публике за почти два года отношений.

Впервые об их связи заговорили осенью 2022 года.

Муж Пенелопы Крус Хавьер Бардем также был на мероприятии, поскольку он снимется в предстоящем фильме о Формуле-1 с Брэдом Питтом.

Голливудский актер до сих пор спорит в суде с Анджелиной Джоли из-за совместных бизнесов и опеки над детьми. Они начали бракоразводный процесс еще в 2016 году. До этого Брэд был женат на Дженнифер Энистон.

Инес - первые серьезные отношения Питта после скандального развода. Они редко появлялись на публике, а об этом было известно лишь со слов инсайдеров.

"По правде говоря, Брэд некоторое время был готов сделать предложение. Он так счастлив с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, успев повзрослеть после развода", - говорил инсайдер.

В частности, переломным моментом стал переезд Инес к избраннику несколькими месяцами ранее. Питт осознал, что может строить будущее с дизайнером украшений, которая ранее была замужем за актером "Дневников вампиров" Полом Уэсли.

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