Билли Айлиш стала жертвой популярного дейтингового тренда

Американская певица Билли Айлиш рассказала, как стала жертвой популярного дейтингового тренда - так называемого гостинга, то есть внезапного игнорирования, для которого не было никаких предпосылок. Историю о неудачном опыте 22-летней певицы приводит Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Айлиш, в декабре 2023 года ее знакомый не только не пришел к ней на свидание, но и проигнорировал ее сообщения. "Это был человек, которого я знала много лет, у нас были планы в тот день, я ему писала: вот мой адрес, приходи в 15:00 - и больше от него ничего не слышала. Вообще! Я не могла в это поверить", - призналась она.

Как сказала в беседе с изданием эксперт по отношениям Кейт Дейли, в случае подобного игнорирования нужно подавить в себе желание добиться от человека ответа. "Испытывать целый ряд эмоций, включая грусть, гнев, растерянность и разочарование, нормально. Позвольте себе почувствовать эти эмоции без осуждения. Отвлекайтесь на друзей, семью, хобби или вещи, которые вам нравятся или которые у вас хорошо получаются", - посоветовала она.

Когда обида угаснет, Дейли рекомендовала постараться взглянуть на ситуацию со стороны и подумать без самообвинений, что удалось вынести из этого опыта. "Установите границы для будущих отношений, сообщив о своих ожиданиях и четко определив свои потребности и границы в общении. Помните о красных флажках и заранее обращайте внимание на признаки потенциальных плохих моделей общения", - отметила она. Эксперт призвала не бояться новых отношений после гостинга и сохранять оптимизм.

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