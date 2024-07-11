Для съемки кино создали первую в мире камеру с ИИ

В США создали первую в мире кинокамеру, которая может обрабатывать видео и с помощью искусственного интеллекта (ИИ) накладывать эффекты в реальном времени. Об этом сообщает издание Techradar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прототип устройства показали специалисты креативного агентства SpecialGuestX и компании 1stAveMachine, которая занимается спецэффектами в дополненной реальности. Их продукт CMR-M1 может улучшать изображения и накладывать спецэффекты в реальном времени, без обработки картинки после съемки.

Девайс подключен к ИИ-модели на основе Stable Diffusion. Во время работы камера сохраняет отснятый материал в облачный сервис, где его обрабатывает нейросеть и отправляет на экран оператора и режиссера. Так во время создания кино можно сразу увидеть, как выглядит реальное изображение с наложенным специальными эффектами.

Инженеры создали несколько предустановленных фильтров. Так, один из них может "переодеть" находящегося в кадре героя в любую одежду. Кроме того, оператор может поменять фон, превратив городской ландшафт в джунгли.

"Иногда, чтобы представить, каким может быть будущее, нужно создать его прототип. Это особенно актуально, когда речь идет о кинопроизводстве, креативных технологиях и креативном сообществе", - заявил продюсер SpecialGuestX Аарон Даффи.

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