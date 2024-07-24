78-летний актер «Охотников за привидениями» показал на камеру мускулы и удивил фанатов

Популярный американский актер Эрни Хадсон показал на камеру мускулы и удивил фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие комментарии появились на сайте Page Six.

Журналисты издания обратили внимание на видео, в котором звезда "Охотников за привидениями" продемонстрировал свою тренировку. На размещенных кадрах 78-летний артист предстал в черных шортах, серой майке и синих кроссовках. Кроме того, он дал интервью известному американскому тренеру Тони Хортону.

Читатели портала оценили форму знаменитости в комментариях под материалом. "Он выглядит потрясающе! Желаю ему дальнейшего здоровья и счастья", "Он - вдохновение для меня", "Ничего себе! Выглядит очень хорошо", "Хотелось бы, чтобы это был я...", "Он выглядит потрясающе. Что еще можно добавить?" - высказывались они.

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