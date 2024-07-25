Ким Кэтролл опровергла участие в третьем сезоне "И просто так".

Как передает Day.Az, актриса опровергла своё участие в ответ на статью журнала Elle:

"О, это очень приятно, но я не вернусь", - написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Кэтролл играла Саманту Джонс на протяжении шести сезонов "Секса в большом городе" и в двух полнометражных фильмах. Она отказалась сниматься в дальнейших проектах из-за "неуважительного отношения" к Саманте.

Во втором сезоне "И просто так" Кэтролл появилась камео: по сюжету, Саманта живёт в Лондоне и договаривается по телефону о встрече с Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). Третий сезон ориентировочно выйдет на Max в 2025 году. На шоу также снимаются Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!