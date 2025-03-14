75-летняя Мерил Стрип встречается с Мартином Шортом уже больше года

Оскароносная актриса Мерил Стрип и звезда сериала "Only Murders in the Building" Мартин Шорт встречаются уже больше года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

Источники таблоида сообщили, что роман между 75-летней Стрип и 74-летним Шортом начался "совершенно неожиданно", "застав их врасплох". Знаменитости не искали отношений до знакомства друг с другом.

"Мерил не могла не влюбиться в Мартина. Он джентльмен, постоянно смешит ее и вообще позитивный человек. Ей нравится быть рядом с ним", - сообщил инсайдер.

По его данным, близкие Стрип и Мерил знают об их романе и считают, что голливудские звезды "очаровательно смотрятся вместе". При этом, утверждает Page Six, пара не планирует вступать в брак.

"Мерил все еще состоит в законном браке с Доном [Гаммером]. Но даже если бы она развелась, то это не то, что интересует ее или Мартина. Они счастливы, встречаясь как парень и девушка", - пояснил источник.

В октябре 2023 года Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым провела 45 лет. У пары четверо детей - Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон - актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков.