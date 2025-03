https://news.day.az/showbiz/1736971.html

75-летняя Мерил Стрип встречается с Мартином Шортом уже больше года

Оскароносная актриса Мерил Стрип и звезда сериала "Only Murders in the Building" Мартин Шорт встречаются уже больше года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров. Источники таблоида сообщили, что роман между 75-летней Стрип и 74-летним Шортом начался "совершенно неожиданно", "застав их врасплох".