Определена дата экзаменов по I и IV группам специальностей вузов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 мая проведет приемные экзамены по I и IV группам специальностей вузов на 2018/2019 учебный год. Об этом говорится в четверг в сообщении ГЭЦ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экзамены пройдут в общей сложности в 62 зданиях в 11 городах страны - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Геокчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 33139 абитуриентов, из которых 28055 абитуриентов будут сдавать экзамены по I группе, 5084 - по IV группе.

Результаты экзаменов, а также изображение вопросника будут опубликованы спустя 3-4 дня на сайте ГЭЦ.

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