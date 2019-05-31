https://news.day.az/society/1124971.html В Джалилабаде пропал школьник
В Джалилабаде пропал школьник
В Джалилабаде без вести пропал школьник.
Как сообщили ONA близкие подростка, 30 мая в 08.30 житель села Гюнешли Мириев Мирали Эльман оглу (2005 г.р.) вышел из дома и не вернулся, передает Day.Az.
Мальчик был одет в красную рубашку с длинными рукавами, черные джинсы, черную куртку.
О пропаже М.Мириева сообщили в полицию. Мальчик учится в 8 классе средней школы.
Просьба того, кто узнает пропавшего, позвонить по номерам (050) 522 15 95 или (050) 481 61 39.
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