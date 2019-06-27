30 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Загаталы, Гахе, Балакене, Барде, Геокчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены будут проведены для выпускников: предыдущих лет, желающих поступить в средне-специальные учреждения образования (колледжи) на базе общего среднего (девятилетнего) образования; для выпускников, которые не смогли получить документ об образовании и сдают экзамен экстерном; для выпускников текущего года, которые не смогли принять участие во втором туре выпускного экзамена (девятый класс) по уважительной причине; выпускников текущего года, сдающих экзамен по азербайджанскому или русскому языкам и желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи, в секторе обучения на другом языке; выпускников этого года, желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи по иностранному языку, иному, чем тот, который они сдавали в рамках вступительного экзамена.

Лица, желающие принять участие в этих экзаменах, могут распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.

Экзамены начинаются в 11:00, но явиться нужно за 15 минут до начала, потому что в 10:45 пропускной режим заканчивается. Пришедшие после этого на экзамен не допускаются.

К зданию, где проводится экзамен, необходимо прийти во время, указанное на пропускном экзаменационном листе.

При себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист и оригинал документа, удостоверяющего личность.

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