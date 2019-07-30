В Азербайджане 6880 абитуриентов, из числа допущенных к выбору специальности для поступления в вуз, до сих пор не подтвердили свои заявки.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), выбор специальностей будет проводиться в онлайн-режиме до 23:59 шестого августа, передает Day.Az.

В общей сложности 46 814 абитуриентов, в том числе, 15 101 абитуриент - по I группе, 10 166 абитуриентов - по II, 17 465 абитуриентов - по III группе, и 4 082 абитуриента - по IV группе специальностей, набравшие 150 и более баллов, допущены к выбору специальностей. В V группе продолжаются экзамены по способностям, и пока только 5 044 из них, получив удовлетворительные оценки, допущены к выбору специальностей. Также для поступления в вузы прошли регистрацию 14 615 суббакалавров.

По информации на 30 июля, по специальностям I-IV групп - 29 040 абитуриентов, и V группы - 4 006 абитуриентов, то есть всего 33 046 абитуриентов (в том числе 6 130 суббакалавров) подтвердили свои заявки. Заявки 6880 абитуриентов открыты, но пока еще не подтверждены.

В случае отсутствия подтверждения они не будут допущены к выбору специальностей.

Абитуриенты должны уточнить коды желаемых специальностей посредством перечня, опубликованного в четвертом номере журнала "Абитуриент", и ввести их в соответствующем разделе на сайте ГЭЦ.

Отметим, что, по вопросам правил заполнения и подтверждения электронной заявки и других условий конкурса, участники могут обратиться в бесплатные "Центры консультации абитуриентов". Они будут действовать до конца этапа выбора специальностей в региональных отделах ГЭЦ и университетах "Азербайджан", "Одлар Юрду" и др.

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