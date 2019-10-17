https://news.day.az/society/1166823.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший
В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Г.Алескерова и Дж. Мамедгулузаде.
Так, Нурлан Багиров, 1991 года рождения, на своем автомобиле марки Tofaş Şahin проехал дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего въехал в автомобиль марки Opel Astra, за рулем которого находился Рашад Шарифов 1996 года рождения.
Водитель автомобиль Tofaş Şahin скончался на месте.
По факту ведется расследование.
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