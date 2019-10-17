В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Г.Алескерова и Дж. Мамедгулузаде.

Так, Нурлан Багиров, 1991 года рождения, на своем автомобиле марки Tofaş Şahin проехал дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего въехал в автомобиль марки Opel Astra, за рулем которого находился Рашад Шарифов 1996 года рождения.

Водитель автомобиль Tofaş Şahin скончался на месте.

По факту ведется расследование.

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