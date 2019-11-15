В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Говсан Сураханского района. Автомобиль марки "Daevoo-Centra", за рулем которого находился житель поселка Орхан Мамедов (1990 г.р.) потерял управление и выехал на встречную полосу дороги, сбив пешеходов Хаяма Гумметова (1985 г.р.) и Сахиля Гайбалыева (1995 г.р.).

Х.Гумметов скончался от полученных травм, а С.Гайбалыев госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье УК 263.2 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти пострадавшего).