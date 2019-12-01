С 2 декабря начнут курсировать поезда Баку-Пиршаги-Баку.

В связи с завершением работ по капитальному ремонту инфраструктуры на участке Сабунчи-Пиршаги-Сабунчи маршрут электропоезда, действующего в этом направлении, продлевается до Пиршаги, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Пока в течение дня из Баку в Пиршаги и из Пиршаги в Баку будут курсировать 8 поездов.

Тарифы электропоезда по маршруту Баку-Пиршаги-Баку: