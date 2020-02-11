В Баку построят шесть новых пешеходных переходов - Названы адреса
В Баку для обеспечения безопасности дорожного движения и граждан спроектировано шесть новых надземных пешеходных переходов.
Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Переходы будут построены на территориях с интенсивным движением транспортных средств и пешеходов, отметили в агентстве.
Новые пешеходные переходы будут построены по следующим адресам:
1. На 49-м километре автомобильной дороги Баку-Алят М-2 (Гарадагский район, поселок Гобустан).
2. Баку, проспект Зии Буниятова - около Бакинского профессионального лицея № 9 министерства образования Азербайджанской Республики.
3.На пересечении проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова, Баку.
4. Зыхское шоссе (около Зыхского круга).
5. На проспекте Нобеля (в рамках проекта "Белый город").
6. На 61-м километре автомобильной дороги Баку-Алят М-2.
Отметим, что в целях обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах и комфортного движения граждан, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана осуществляются комплексные мероприятия, в том числе строительство надземных и подземных пешеходных переходов.
В рамках этих мероприятий в 2018-2019 годах построены и сданы в эксплуатацию семь надземных и подземных пешеходных переходов на городских и пригородных дорогах, а также магистралях. В настоящее время на 10 территориях ведется строительство надземных и подземных пешеходных переходов, в нескольких из них работы завершены. В течение короткого времени в вышеуказанных шести локациях планируется начать строительство новых переходов.
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