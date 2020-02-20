В Баку произошел пожар в жилом здании.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в Центре антикризисного управления была получена информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома на улице Рашида Бехбудова в Насиминском районе Баку. Соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны Министерства и Службы спасения оперативно прибыли на место инцидента. Пожар потушен.