https://news.day.az/society/1206382.html Минздрав Азербайджана призвал население повременить с посещением святынь в Иране
Минздрав Азербайджана призвал население повременить с посещением святынь в Иране
Гражданам Азербайджана желательно повременить с посещением святынь в Иране по причине выявленного в этой стране коронавируса.
Об этом АПА сообщила заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева, передает Day.Az.
Она отметила, что если нет необходимости, поездки рекомендуется отложить.
"Как нам известно, святыни есть не только в Куме, но и в других провинциях Ирана. В Иране в настоящее время зафиксирован коронавирус, они сами это подтверждают. По этой причине ехать туда нежелательно", - сказала Алиева.
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