На самом деле, коронавирус 2019-nCoV не такое уж и опасное заболевание, как считают люди. Летальные случаи от этой болезни встречаются реже, чем от обычного гриппа.

Об этом в четверг сказал Trend главный инфекционист республики Джалал Исаев, комментируя ажиотаж среди населения в связи с коронавирусом, передает Day.Az.

По его словам, смертность от этого заболевания по всему миру не превышает 3,5 процента, что ниже аналогичного показателя по другим видам гриппа.

Исаев отметил, что коронавирусом инфицируются в основном люди с ослабленным иммунитетом, а также пожилые люди. Лица с хроническими, онкологическими заболеваниями, а также получающие лучевую терапию, тяжелее переносят это заболевание. Ввиду того, что 80 процентов инфицированных - люди преклонного возраста, вирус стремительно развивается в их организме.

"Если зараженные пожилые люди болеют хроническими заболеваниями, то могут наблюдаться осложнения. В основном они проявляются в виде легочной недостаточности. Однако при осложнениях у 16,6 процента больных наблюдается и пневмония", - сказал Джалал Исаев.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджане люди с подозрением на коронавирус держатся под врачебным наблюдениям, фактов инфицирования не зафиксировано. Однако, ввиду того, что Азербайджан не изолировал себя от внешнего мира, вероятность проявления этого заболевания в стране не исключена. Учитывая это принимаются упреждающие меры.

Главный инфекционист республики вновь напомнил первичные симптомы коронавируса, и добавил, что они схожи с симптомами ОРВИ.

"При инфицировании наблюдаются симптомы простуды - заложенность носа, вялость, повышенная температура и другие. Гражданам следует самим в индивидуальном порядке принимать профилактические меры, соблюдать элементарные правила гигиены", - подчеркнул Джалал Исаев.