На AzTV снят новый документальный фильм о сумгайытских событиях - "Кодовое название: Налётчик".

На ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" снят новый документальный фильм о сумгайытских событиях 1988 года. Об этом сообщили в Отделе по социальной медиа и связям с общественностью Азербайджанского телевидения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

При подготовке документального фильма "Кодовое название: Налётчик" были использованы редкие архивные видеоматериалы, даны интервью с ответственными лицами того времени, изучены секретные документы. В фильме вы сможете увидеть допрос руководителя группы грабителей Эдуарда Григоряна во время следствия, редкие свидетельства, доказывающие его вину. Фильм будет демонстрироваться сегодня по AzTV в 21:30. Отметим, что 27-29 февраля 1988 года в результате осуществленного в Сумгайыте кровавого сценария были убиты 6 азербайджанцев, 26 армян, в целом 32 гражданина Азербайджана, сотни квартир были разграблены, разрушено более 50 культурно-бытовых объектов.

Представляем вам фрагменты из фильма: