https://news.day.az/society/1219565.html В Азербайджане SMS-разрешение не будет действительно для лиц старше 65 лет
В Азербайджане SMS-разрешение не будет действительно для лиц старше 65 лет
Получение sms-разрешения для выхода на улицу в Азербайджане не относится к лицам старше 65 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал зампредседателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джейхун Салманов.
Он отметил, что запрет для лиц старше 65 лет покидать дома все еще в силе. И в случае выявления таких случаев, это будет расценено как нарушение режима карантина в связи с угрозой коронавируса.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре