В Азербайджане SMS-разрешение не будет действительно для лиц старше 65 лет

Получение sms-разрешения для выхода на улицу в Азербайджане не относится к лицам старше 65 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал зампредседателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джейхун Салманов.

Он отметил, что запрет для лиц старше 65 лет покидать дома все еще в силе. И в случае выявления таких случаев, это будет расценено как нарушение режима карантина в связи с угрозой коронавируса.

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