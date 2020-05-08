https://news.day.az/society/1232896.html В Сумгайыте столкнулись два автобуса, много пострадавших - ВИДЕО
В Сумгайыте столкнулись два автобуса, много пострадавших - ВИДЕО
В Сумгайыте столкнулись два маршрутных автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, утром на проспекте Мира автобус №3 (50 AE 771) врезался в автобус № 9 (50 AE 731). В результате 14 человек получили травмы различной степени тяжести.
12 человек после оказания первичной медицинской помощи отпущены домой, два человека госпитализированы. Пострадавшие были доставлены в отделение травматологии больницы скорой медицинской помощи Сумгайыта. Состояние госпитализированных Н.Алиевой и М.Мамишова оценивается как средней степени тяжести.
По предварительной версии, к аварии привело превышение скорости.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре