В Сумгайыте столкнулись два автобуса, много пострадавших

В Сумгайыте столкнулись два маршрутных автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, утром на проспекте Мира автобус №3 (50 AE 771) врезался в автобус № 9 (50 AE 731). В результате 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

12 человек после оказания первичной медицинской помощи отпущены домой, два человека госпитализированы. Пострадавшие были доставлены в отделение травматологии больницы скорой медицинской помощи Сумгайыта. Состояние госпитализированных Н.Алиевой и М.Мамишова оценивается как средней степени тяжести.

По предварительной версии, к аварии привело превышение скорости.

По факту ведется расследование.