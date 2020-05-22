https://news.day.az/society/1237756.html Глава TƏBİB: Среди заразившихся коронавирусом есть и беременные женщины
Глава TƏBİB: Среди заразившихся коронавирусом есть и беременные женщины
"Среди заразившихся коронавирусом есть и беременные женщины".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что эти риски учитываются Оперативным штабом: "До сегодняшнего дня осложнений у таких пациентов, то есть у матерей и беременных, не наблюдалось".
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