Результаты экзаменов этих учащихся могут быть аннулированы

Государственный экзаменационный центр прояснил вопрос медицинской декларации, которая должна быть представлена ​​учащимися, сдающими выпускной экзамен в этом году.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Минобразования Ханлар Ханларзаде сказал АПА, что учащиеся должны распечатать декларацию вместе с пропускным листом:

"Ученик распечатывает и подписывает заявление о том, что он/она или члены его семьи не были заражены коронавирусом в течение последних 15 дней и не контактировали с зараженным человеком. Ученик берет на себя ответственность, подписывает декларацию и представляет ее нам. Если выяснится, что ученик предоставил ложную информацию о себе, результаты его экзамена могут быть аннулированы. Тем самым мы не идентифицируем коронавирус, гражданин сам должен ответственно отнестись к этому вопросу и предоставить достоверную информацию. Наша цель состоит в том, чтобы ученик не обманул нас, а сам сообщил, болен он или здоров".