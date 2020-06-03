https://news.day.az/society/1241078.html TƏBİB: У нас имеется достаточный запас масок
TƏBİB: У нас имеется достаточный запас масок
"У нас имеется достаточный запас масок. Маску может изготовить в домашних условиях любой человек".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он выразил надежду, что граждане проявят солидарность и будут соблюдать правила.
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